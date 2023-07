Procès des attentats à Bruxelles - L'avocat de Salah Abdeslam se dit "pas du tout satisfait" du verdict

"Nous avons prêté serment en tant qu'avocats, nous n'avons donc pas à commenter et à réagir à une décision de justice", a tout d'abord déclaré à la presse Me Michel Bouchat. "Quand on n'est pas content, qu'on n'est pas satisfait d'une décision, alors on va en appel. Mais ici il n'y a pas de possibilité d'aller en appel. On peut éventuellement signer un pourvoi en cassation si on considère que l'arrêt présente des erreurs de droit. Nous l'envisagerons peut-être", a-t-il poursuivi. "Je peux quand même vous dire que nous sommes très, très déçus de la décision qui a été rendue, du verdict qui est celui du jury. J'ajoute que la motivation qui nous donne les raisons de ce verdict ne nous satisfait franchement pas. Aucune réponse n'est apportée à nos arguments développés en plaidoirie", a-t-il cependant partagé. (Belga)