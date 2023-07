Procès des attentats à Bruxelles - "Oui, je suis soulagé et je tiens à remercier tous les juges", a réagi Smail Farisi

Les sept ans qui ont séparé les attaques terroristes du verdict, mardi, ont été "des années difficiles, violentes et invivables". "Ces huit mois de procès aussi ont été injustes et invivables", a poursuivi Smail Farisi. Interrogé par la presse quant à son avenir, il a déclaré: "le futur c'est encore autre chose. Je suis encore, moi, dans l'histoire et dans le passé. C'était pas terrible", a-t-il résumé. L'Anderlechtois s'est néanmoins montré intéressé par des études. "Aller à l'université peut-être, m'instruire... La véritable clé de l'avenir, c'est l'instruction. Sans ça, on ne vaut rien. Si l'avenir a un passeport, c'est l'instruction et rien d'autre. Après voilà, on ne sait pas ce qui va en advenir de tout ça." (Belga)