Rappel de haricots verts vendus dans les supermarchés Jumbo

Ces légumes contiennent une teneur trop élevée en réidus de produit phytopharmaceutique (carbendazime). Le produit a été vendu entre le 18 et le 24 juillet 2023 dans des paquets de 350 grammes emballés dans du plastique. Les marchandises concernées disposent du numéro EAN suivant: 8718452569755. Les clients qui ont acheté ce produit sont invités à ne pas le consommer et à le ramener en magasin, où il leur sera remboursé. Les supermarchés Jumbo ont également retiré le produit de la vente. Les consommateurs peuvent obtenir plus d'informations en téléphonant au service client de Jumbo au 0800/98.998 ou sur le site internet Jumbo.com. (Belga)