Saudi Pro League - Moussa Dembélé quitte Lyon pour l'Arabie Saoudite et Al-Ettifaq

Attaquant axial, Dembélé, 27 ans, a fait ses débuts professionnels à Fulham et a ensuite rejoint le Celtic, avec qui il a été champion d'Écosse en 2017 et 2018. Acheté par Lyon, il a joué 170 matches sur les bords du Rhône et marqué 71 buts. Auteur de saisons en dents de scie, il avait été prêté une demi-saison à l'Atletico Madrid en 2021. Lors de la saison 2022-2023, que Lyon avait terminé à la septième place, il avait inscrit trois buts en 19 matches. Arrivé début juillet en Arabie Saoudite, Steven Gerrard sera son nouvel entraîneur. Moussa Dembélé jouera notamment aux côtés de Jack Hendry, le défenseur écossais arrivé mercredi également du Club de Bruges. (Belga)