TC Nivelles - Vingt mois de prison avec sursis partiel pour un livreur de cocaïne arrêté à Tubize

L'homme a été arrêté dans la nuit du 5 au 6 mai dernier alors qu'il circulait en voiture à Tubize. Les policiers qui l'ont fouillé ont trouvé 23 boulettes de cocaïne dans son caleçon, et 30 autres dans la console centrale du véhicule, ainsi que plusieurs centaines d'euros. Le prévenu s'occupait de livrer pour une centrale de vente de cocaïne basée à Bruxelles. Il recevait de la drogue et une liste de clients qu'il devait rencontrer en Brabant wallon pour écouler la marchandise. Son avocat avait sollicité une peine de travail, précisant que son client n'était pas motivé par l'appât du gain: il voulait seulement obtenir des réductions sur les prix de sa consommation personnelle de stupéfiants. Dans le jugement rendu mercredi, le tribunal estime qu'une peine de travail n'est pas une sanction adaptée au caractère inadmissible des faits et aux antécédents du prévenu. Celui-ci écope de vingt mois d'emprisonnement, avec un sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive déjà subie. Les conditions mises à l'octroi du sursis sont notamment l'obligation de se soumettre à des analyses sanguines, de se prêter à un suivi médicopsychologique régulier et de rechercher un travail. Il lui est également interdit de fréquenter à nouveau les autres protagonistes du dossier. (Belga)