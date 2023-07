Test en prison d'une méthode plus rapide que les chiens pour détecter des drogues

Pour des raisons de sécurité, le SPF Justice ne peut pas en dire plus sur ce système "prometteur" de détection de drogues actuellement testé dans certaines prisons belges. Il a été mis en place en collaboration avec l'Europe. Outre la Belgique, les Pays-Bas et la Grèce participent également au projet européen Drugdetect. Des sources au sein de l'administration pénitentiaire font un parallèle avec les dispositifs sophistiqués utilisés dans les aéroports, à l'image, par exemple, des agents de sécurité passant un chiffon sur les bagages à main des voyageurs. Ce tissu est ensuite analysé en quelques secondes par un appareil perfectionné pour détecter les traces les plus infimes, par exemple d'explosifs. "Les appareils sophistiqués que nous testons actuellement dans les prisons peuvent identifier à la vitesse de l'éclair les traces les plus infimes de toutes les drogues possibles sur un colis, sur les vêtements ou les bagages d'une personne, ou encore sur ses mains", explique-t-on du côté de l'administration pénitentiaire. (Belga)