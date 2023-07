Tour de Castille-et-Leon - Felix Engelhardt s'adjuge la 1re étape

Le Français Jérémy Cabot (TotalEnergies) est sorti du peloton à 52 km de l'arrivée. Il a rejoint un groupe de quatre échappés avant de s'isoler en tête à 30 km de l'arrivée. Cabot a été repris à 5 km de l'arrivée. Dans le final vallonné, Engelhardt, l'Italien Alessandro Fedeli (Q36.5), le Néerlandais Alex Molenaar (Electro Hiper Europa) et l'Espagnol Ivan Garcia Cortina (Movistar) s'échappaient et se disputaient la victoire au sprint. Engelhardt se montrait le plus rapide devant Fedeli, Molenaar et Garcia Cortina. L'Allemand, 22 ans, décroche la deuxième victoire de sa carrière professionnelle. Jeudi, la deuxième et dernière étape se disputera sur 186,2 km entre Coca et Ségovie, où l'on connaîtra le nom du successeur du Britannique Simon Yates. (Belga)