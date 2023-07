Tour de France Femmes - Les frères Roodhooft en réussite chez les dames après leur succès chez les messieurs

"Je pense que nous sommes sur le point de connaître un succès proche de celui des messieurs", a cependant déclaré le directeur sportif Philip Roodhooft, mercredi, après le succès de Yara Kastelijn sur la 4e étape du Tour de France. "Notre intention est de construire une équipe féminine équivalente. Pour les messieurs, cela a pris plusieurs années. Je pense que ce sera un peu plus difficile avec les dames, parce qu'il est beaucoup plus difficile de trouver des talents non détectés et de commencer à travailler avec eux." "Nous sommes également conscients que, comme pour les messieurs, certaines équipes disposent de budgets plus importants. Des équipes qui existent depuis plus longtemps et qui sont un peu plus avancées. Cela ne nous décourage pas. Au contraire. Nous sommes motivés pour essayer de reproduire avec nos dames ce que nous avons fait avec les messieurs." Mardi, Fenix-Elegant était également passée tout près de la victoire d'étape avec Julie Van De Velde. "Un podium à Paris-Roubaix, un bon début de Tour, et maintenant une victoire d'étape. Il n'y a que huit étapes dans le Tour féminin, et il y a une équipe très dominante, SD Worx. C'est donc très spécial de faire partie des équipes qui arrivent à prendre quelque chose", a conclu Philip Roodhooft. (Belga)