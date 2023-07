Tour de France Femmes - Marthe Truyen a "pleuré pendant 5 kilomètres" après la victoire de sa coéquipière

"Le Tour de France peut s'arrêter maintenant", a lancé Truyen en essuyant des larmes de joie. "J'étais déjà 3e à Paris-Roubaix cette année, mais aujourd'hui, c'est un moment fort pour l'équipe. Je suis très fière de ce groupe. Nous roulons bien ensemble depuis le début de ce Tour. Cela fait trois jours que nous rions, dansons et chantons dans le bus de l'équipe. Nous avions déjà le maillot à pois depuis deux jours, ce qui était déjà bien. Et maintenant, Yara gagne!" Comme Kastelijn, Truyen faisait partie d'une échappée partie très tôt. "Nous avions un bon groupe, avec quatorze coureuses. J'ai essayé de garder Yara à l'abri tant que possible parce que je sais à quel point elle sait grimper. J'ai roulé devant pour maintenir l'écart le plus grand possible quand il a commencé à fondre. Cela m'a rappelé Paris-Roubaix: là aussi, nous étions avec l'échappée. Alors encore une fois, j'y ai cru". Finalement, Truyen a franchi la ligne d'arrivée à la 34e place,: "Je n'ai pas arrêté de pleurer pendant les cinq derniers kilomètres. Il faut vraiment que j'arrête maintenant", a conclu Truyen submergée par l'émotion après avoir appris la victoire de sa coéquipière. (Belga)