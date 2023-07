Tour de Wallonie - Arnaud De Lie "termine le Tour de Wallonie avec de très bonnes sensations"

"On s'attendait à une 5e étape dure, on voulait tout faire pour que Brent Van Moer puisse monter sur le podium final et c'est chose faite", a expliqué Arnaud De Lie. "Nous avons par ailleurs essayé de faire un coup dans la bosse des Trois Frontières, à quelque trente kilomètres de l'arrivée. Ça n'a pas réussi et on a compris que le sprint massif était possible à Aubel. Mais deux coureurs sont sortis, Bagioli et Williams, et ils ont été au bout." Arnaud De Lie a devancé ses concurrents, mais a dû s'incliner derrière l'Italien et le Britannique. "J'avais, pour ma part, l'aide d'Arjen Livyns et de Brent van Moer, qui m'ont bien positionné et je gagne le sprint du peloton à 50 mètres de la victoire de l'étape. Je suis satisfait de ma journée mais quand on est aussi près du succès, on a toujours un peu de regret." "Globalement, je suis content de mon Tour de Wallonie, avec une victoire et une 3e place", a poursuivi le Taureau de Lescheret. "C'est mieux qu'en 2022, ma première expérience dans la course, que je n'avais pas terminée sur chute. Je suis donc content de ma condition: la dernière étape était très dure et j'ai été au bout et j'ai pu sprinter pour le podium du jour, ce qui prouve que j'ai bien travaillé depuis ma chute à Dunkerque en mai dernier. Voilà qui promet pour les prochaines courses." (Belga)