Tour de Wallonie - Avec "de bonnes jambes", Andrea Bagioli a fait "le bon choix" pour s'adjuger la victoire

"Je savais que le parcours de la 5e étape serait dur", a expliqué Bagioli. "Il y avait beaucoup de côtes et de changements de direction. Nous étions bien partis dans l'étape avec deux équipiers dans le groupe de tête, Mauro Schmid et Mauri Vansevenant. Nous avons donc pu attendre le final dans les roues. Le peloton est arrivé groupé au pied de la dernière côte et j'ai décidé de tenter ma chance. Le choix fut le bon. J'ai lancé mon sprint dans les derniers mètres, avec succès. J'avais de bonnes jambes depuis le contre-la-montre de Mons et je l'ai prouvé à Aubel." Sixième de l'Amstel Gold Race, 3e de la Drôme Classic, 8e de la Flèche Brabançonne en 2023, Andrea Bagioli a conquis a Aubel son premier succès de la saison, le 5e de sa carrière. (Belga)