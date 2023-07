Vague de chaleur - Les pompiers luttent contre un incendie virulent en Haute-Corse

Deux départs de feu ont eu lieu vers 22H00 à un kilomètre d'écart, avant que les deux sinistres ne se rejoignent, dans la région de Corbara. L'incendie a "rapidement pris de l'importance en pente ascendante face à un vent très très fort et constant et des rafales de 100 à 120 km/h", ont précisé les pompiers. Vers 02H00, il était proche de trois villages, Corbara, Pigna et Santa-Reparata-Di-Balagna et plus particulièrement de deux hameaux avec "de nombreux points sensibles, des habitations, des points religieux", ont ajouté les pompiers. "Certaines personnes sont parties" de ces zones mais pas sur demande des secours, qui appellent de leur côté les habitants à rester confinés. Quelque 200 soldats du feu, appuyés par 70 engins mais sans moyens aériens, qui ne peuvent pas voler la nuit, étaient mobilisés pour ce "gros combat qui s'inscrit dans la durée", notamment à cause du vent, qui devrait faiblir en fin de nuit mais rester tout de même sur des valeurs autour de 70 km/h. La préfecture de Haute-Corse a classé pour mercredi les zones naturelles de cette région très touristique en rouge pour le risque incendie, indiquant qu'il y était "dangereux" de pratiquer des activités en milieu naturel. Météo France a placé pour mercredi la Haute-Corse en vigilance jaune (risque modéré) pour le risque feux de forêts et trois départements du sud (Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse) en alerte orange (risque élevé). (Belga)