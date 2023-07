Vague de chaleur - Portugal: des centaines de pompiers mobilisés pour combattre un feu de forêt à Sintra

L'incendie a été déclaré "maîtrisé" dans la nuit de mardi à mercredi, cela veut dire "qu'il ne devrait pas sortir du périmètre déjà brûlé", a expliqué le commandant de la protection civile Elisio Oliveira, lors d'un point de presse mercredi matin. Huit pompiers ont été légèrement blessés. Sept d'entre eux, toujours hospitalisés à Cascais, "devraient regagner leurs maisons dans les prochaines heures", tandis qu'un autre, qui souffre "d'un problème oculaire", a été admis dans un hôpital à Lisbonne, a précisé M. Oliveira. Sur le terrain, quelque 500 pompiers, soutenus par 163 véhicules et plusieurs moyens aériens, restaient mobilisés. L'inquiétude des pompiers est que le feu redouble d'intensité, attisé "par le vent qui devrait s'intensifier" dans les prochaines heures, a expliqué le responsable de la protection civile. L'incendie, qui s'était déclaré mardi en fin d'après-midi, avait contraint à l'évacuation préventive de plusieurs habitants et animaux, ainsi qu'à couper une autoroute pendant quelques heures. Aucune maison n'a été endommagée. Le Portugal, qui a subi dès le printemps une vague de chaleur exceptionnellement précoce, est en première ligne face aux changements climatiques. Les feux de forêt avaient consumé l'année dernière plus de 110.000 hectares, soit quatre fois plus environ que l'année précédente. (Belga)