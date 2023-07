Vers la création d'une agence du foncier agricole wallon

Le texte, adopté en première lecture la semaine dernière, doit encore faire l'objet de diverses consultations formelles mais cette agence du foncier agricole pourrait devenir une réalité "à la fin de l'année". Cette agence, qui sera logée au sein de la Direction de l'Aménagement foncier rural (DAFOR) du SPW Ressources naturelles et Environnement, aura pour mission d'améliorer l'accès à l'information sur les règles relatives aux mises à dispositions des biens immobiliers agricoles publics. Elle veillera à accompagner les propriétaires publics (villes, communes, CPAS, fabriques d'église...) dans la mise à disposition de leurs biens immobiliers agricoles, via des baux à ferme. Surtout, elle gérera les biens immobiliers agricoles qui ont été confiés en gestion à la Wallonie par d'autres propriétaires publics afin de les mettre à disposition d'agriculteurs sous bail à ferme et elle sera chargée de l'acquisition de biens immobiliers agricoles afin de les mettre à disposition d'agriculteurs sous bail à ferme, via notamment, le droit de préférence. Ce droit permettra à la Wallonie d'acquérir par préférence les biens immobiliers agricoles vendus par les propriétaires publics afin de mettre ces biens à disposition d'agriculteurs, via un bail à ferme. On estime en effet qu'environ 60.000 ha de terres appartiennent à divers pouvoirs publics au sud du pays. L'ensemble de ces mesures vise "à soutenir l'accès à la terre agricole en Wallonie, que cet accès soit acquisitif ou locatif", résume M. Borsus, rappelant que ces mesures faisaient suite aux "Assises de la Terre" organisées fin 2022 pour travailler sur la problématique de l'accès au foncier, de plus en plus difficile pour les agriculteurs wallons. (Belga)