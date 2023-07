WTA Lausanne - Kimberley Zimmermann battue d'entrée en double

(Belga) Kimberley Zimmermann (WTA 55) n'a pas surfé sur la vague de son succès en finale du double au tournoi WTA 250 de Palerme dimanche dernier. La Bruxelloise de 27 ans et sa partenaire russe Yana Sizikova (WTA 40), avec qui elle s'est imposée en Sicile et formait la première tête de série, ont été battues dès le premier tour du tournoi WTA 250 de Lausanne, joué sur terre battue et doté de 259.303 dollars, mercredi en Suisse.