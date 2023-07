WTA Varsovie - Wickmayer en quarts de finale: "Le top-100 est tout près, et c'est incroyable!"

"J'ai très bien joué aujourd'hui, du début à la fin", a-t-elle confié après sa victoire. "L'objectif était de la mettre sous pression sur chaque point et cela a bien fonctionné. Je suis très contente de pouvoir pratiquer un tennis agressif, de continuer à jouer vers l'avant, ainsi que de venir conclure au filet quand c'est possible." C'est la première fois que Yanina Wickmayer atteint les quarts de finale d'un tournoi WTA 250 depuis le mois de septembre 2017, à Guangzhou, en Chine. Ce résultat lui permet de grimper pour l'instant à la 101e place mondiale, aux portes d'un retour dans le top-100. "Le top-100 est tout près, et c'est incroyable", s'est-elle exclamée. "Je suis super contente et fière de moi. Je savais que c'était possible si je travaillais dur, mais peut-être pas aussi vite", a-t-elle ajouté, alors qu'elle affrontera vendredi pour une place en demi-finale la Britannique Heather Watson (WTA 146), 31 ans, sa partenaire en double en Pologne, ou la Bélarusse Yuliya Hatouka (WTA 240), 23 ans. "Watson est aussi en grande forme ces dernières semaines. Hatouka, je la connais moins, mais si elle est là après être sortie des qualifications, c'est qu'elle a le niveau. Il faudra donc bien jouer." (Belga)