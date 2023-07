WTA Varsovie - Yanina Wickmayer qualifiée pour son premier quart du simple d'un WTA 250 depuis 2017

La numéro 2 belge au classement WTA âgée de 33 ans, a aisément pris le meilleur sur la Tchèque de 28 ans Tereza Martincova (WTA 107) 6-2 et 6-2 en 1h18 de jeu. Il faut remonter au mois de septembre 2017 pour trouver Yanina Wickmayer en quarts de finale du simple dans un tournoi WTA 250, c'était à Guangzhou en Chine. Ce résultat devrait lui permettre de réintégrer le top 100 mondial lundi porchain. Son meilleur classement en carrière est une 12e place en avril 2010. Elle jouera sa place dans le dernier carré contre la Britannique Heather Watson (WTA 146), 31 ans, sa partenaire en double à Varsovie, ou la qualifiée bélarusse Yuliya Hatouka (WTA 240), 23 ans. Avec Heather Watson (WTA 183 en double), Wickmayer (WTA 79 en double) jouera plus tard dans la journée son premier tour du double contre la paire classée cinquième tête de série formée par les Britanniques Alicia Barnett (WTA 72), 29 ans, et Olivia Nicholls (WTA 73), 28 ans. Yanina Wickmayer est la seule Belge engagée dans ce rendez-vous en Pologne où la Polonaise Iga Swiatek, numéro 1 mondiale, est tête de série numéro 1. (Belga)