AB InBev envisage de supprimer plusieurs centaines de postes aux États-Unis

La "restructuration simplifiera l'organisation et réduira le nombre de couches au sein de l'entreprise", a déclaré un porte-parole de l'entreprise à Brewbound. Ces licenciements concerneraient principalement du personnel des services administratifs et en charge du marketing. Les raisons exactes de ces suppressions de poste n'ont pas été directement évoquées par l'entreprise mais cette décision pourrait être liée à une polémique entourant une campagne publicitaire pour la bière Bud Light. En effet, la marque s'était associée avec l'influenceur transgenre Dylan Mulvaney pour promouvoir sa bière, provoquant la colère des conservateurs américains. Ces derniers ont même appelé au boycott de la boisson. Le gouverneur de Floride et candidat à la présidence américaine, Ron DeSantis, a quant à lui menacé de poursuivre AB InBev en justice car l'État de Floride a investi dans des fonds de pension contenant des actions AB InBev et celles-ci ont perdu de leur valeur à la suite du boycott. Le marché américain représente un quart des ventes d'AB InBev et 30% de ses bénéfices. (Belga)