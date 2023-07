Argenx voit ses ventes bondir mais ses coûts sont aussi en hausse

Elles ont atteint 487,33 millions de dollars au premier semestre, contre à peine 95,99 millions de dollars un an plus tôt. Mais les dépenses d'Argenx ont également augmenté au cours des six premiers mois de 2023, à 716,75 millions de dollars, contre 513,93 millions de dollars au premier semestre 2022. Cette hausse s'explique notamment par les coûts liés à la commercialisation de Vyvgart et à des frais de recherche et développement en augmentation. Il en résulte une perte nette de 123,24 millions de dollars au premier semestre, toutefois nettement inférieure à la perte de 435,94 millions essuyée au premier semestre 2022. Au 30 juin, Argenx disposait de 2 milliards de dollars de liquidités, en baisse par rapport aux 2,2 milliards de dollars de fin 2022. La biotech a toutefois profité d'un cours de Bourse au zénith pour réaliser il y a quelques jours une augmentation de capital qui lui a rapporté 1,3 milliard de dollars d'argent frais (montant brut). (Belga)