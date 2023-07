Belgian Lions - Quatre débutants appelés par Gjergja pour le tournoi de qualification préolympique

La Belgique affrontera la Croatie, les Pays-Bas et la Suède. Les Lions doivent terminer aux deux premières places de leur groupe pour avancer en demi-finales. La Turquie, l'Ukraine, la Bulgarie et l'Islande composent l'autre poule. Seul le vainqueur du tournoi décrochera sa place pour le tournoi de qualification olympique, où un ticket pour Paris sera mis en jeu. Les Belgian Lions, sous la direction de Gjergja, qui vient de prolonger pour deux ans, et des nouveaux assistants Kristof Michiels et Raymond Westphalen, commenceront leur préparation vendredi. Ils s'envoleront le 3 août pour la République tchèque, où ils joueront des amicaux contre la Tchéquie et l'Argentine. Le 11 août, les Lions prendront la direction d'Istanbul. Ils débuteront le dimanche 13 contre la Croatie. Suivront les duels contre les Pays-Bas (14 août) et la Suède (16 août). "Avec plusieurs joueurs des jeunes Lions U20 (quatrièmes de l'Euro U20, ndlr) et, entre autres, des joueurs de la promotion 1995 comme Ismael Bako, Hans Vanwijn et Manu Lecomte, nous avons réuni différentes générations pour construire une équipe pour l'avenir", a indiqué Jacques Stas, manager de l'équipe nationale. - sélection - Ismael Bako, Thijs De Ridder, Archange Izaw Bolavie, Tim Lambrecht, Elias Lasisi, Manu Lecomte, Siebe Ledegen, Joppe Mennes, Mattias Palinckx, Xander Pintelon, Milan Samardzic, Loïc Schwartz, Quinten Smout, Niels Van Den Eynde, Thibaut Vanderhaegen, Hans Vanwijn (Belga)