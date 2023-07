Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins progressent après la FED

Quinze éléments du BEL 20 étaient par contre affichés en hausse, Sofina (213,20) en tête avec un bond de 2,3%, AB InBev (53,40), Ageas (39,03) et KBC (68,38) s'appréciant de 1% chacune. D'Ieteren (159,60) valait 1,8% de plus que la veille, Aedifica (63,15) progressant de 1,3% supplémentaire, Cofinimmo (71,35) et WDP (28,08) de 0,8%. Solvay (106,85) et UCB (80,88) étaient positives de 1,4 et 0,1%, Umicore (27,48) et Melexis (94,60) de 0,6 et 1,7%. Econocom (2,64) abandonnait par ailleurs 3,1% alors que Lotus Bakeries (7.300) et la BNB (572,00) remontaient de 2,4 et 1,4%, Bpost (4,29) et Orange Belgium (14,18) de 1,1 et 1,6%. Mithra (1,68) plongeait enfin de 10% après avoir déjà perdu 8,6% la veille, Celyad (0,50) cédant 1,9% tandis que MDxHealth (0,331) et Oxurion (0,0018) regagnaient 2,1 et 5,9%. L'euro s'inscrivait à 1,1130 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,1065 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 57.125 euros, en progrès de 10 euros. (Belga)