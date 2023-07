Brésil: au moins 8 morts dans des explosions dans une coopérative agricole

L'incident d'origine indéterminée s'est produit mercredi en fin de journée sur un site de la coopérative C.Vale à Palotina, une localité de quelque 30.000 habitants de l'Etat de Parana. "A ce stade il y a huit morts confirmés et 11 blessés, qui sont pris en charge dans des hôpitaux de la région", a annoncé le gouvernement de cet Etat dans un communiqué. "Une victime est toujours portée disparue", a-t-il ajouté. Le précédent bilan faisait état de deux morts, deux blessés et neuf disparus. C.Vale, très gros producteur de soja, de blé et de maïs notamment, opérant dans le sud et le centre-ouest du Brésil, a confirmé un "accident de grandes proportions" dans son unité centrale de grains à Palotina. "Nous sommes consternés par la tragédie", a déclaré dans une vidéo le président de C.Vale, Alfredo Lang, soulignant qu'une équipe technique travaille pour "déterminer les causes de cet accident". Une cinquantaine de pompiers ont été déployés sur place. "Il y a eu une explosion dans l'un des silos qui a déclenché une seconde puis une troisième explosion dans deux autres", a expliqué mercredi soir un porte-parole du corps des pompiers du Parana, Tiago Zajac, à l'AFP. La structure des silos est "assez atteinte", avait-il précisé. Des images circulant sur les réseaux sociaux et reprises par les médias locaux avaient montré mercredi soir une énorme colonne de fumée blanche au-dessus du site. Des habitants ont raconté sur les réseaux sociaux avoir ressenti un grand tremblement parcourant la ville et avoir vu des vitres se briser dans des logements en raison du choc provoqué par les explosions. (Belga)