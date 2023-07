Chassepierre, théâtre du Festival international des arts de la rue les 19 et 20 août

Cet endroit, blotti dans la vallée de la Semois, accueillera durant deux jours festivaliers, comédiens, acrobates, clowns, danseurs et musiciens. Plus de cinquante compagnies, venues de Belgique, de France, de Suisse, des Pays-Bas, de Grande-Bretagne, d'Allemagne et d'Italie, seront présentes pour cette 49e édition, placée sous le thème "Des délires aux idées claires". Bernard Massuir fera entrer, dès l'aube du 19 août, le village tout juste réveillé dans l'univers du festival, sur la fine pointe de sa voix. En début d'après-midi, les trois coups classiques seront frappés par la compagnie Juste Avant l'Oubli, pour qui la limite entre la vie et la mort est complètement dépassée. Le public pourra également découvrir "Cinq saisons", une installation exigeante de la compagnie De Chair et d'Os sur le rapport à l'environnement. Cette compagnie était en résidence à Chassepierre au mois de mai dans le cadre du Green Carpet, plateforme permettant de favoriser l'émergence de projets artistiques singuliers et inédits conçus pour des espaces naturels, paysagers ou ruraux. La compagnie Alta Gama proposera quant à elle "Mentir lo minimo", un duo de vélos acrobatiques épuré et poétique qui questionne le corps sur ses faiblesses et ses limites, tandis que Dyptik viendra danser "Mirage - un jour de fête". Dans un tout autre genre, la Ganzenfanfare (la fanfare des oies) défilera dans le village sur la musique de l'humain qui leur sert de guide. Le soir, Les P'tits Bras et leurs voltiges fêteront leurs 20 ans, avec une nouvelle création alliant le cirque, l'humour et l'esthétique pour clore le festival en donnant le ton de la prochaine édition. (Belga)