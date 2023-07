Chine: la filiale auto d'Evergrande perd plus de 10 milliards d'euros

Le conglomérat Evergrande, ex-numéro un de l'immobilier en Chine, est étranglé par un endettement abyssal, estimé fin 2022 à plus de 300 milliards d'euros. Présent dans une multitude de secteurs, Evergrande conçoit également des véhicules électriques et affiche d'importantes ambitions dans ce domaine malgré des résultats jusque-là peu convaincants. Evergrande NEV a ainsi fait état mercredi de 56,3 milliards de yuans de pertes pour l'année 2021 et 27,6 autres milliards pour l'an dernier, soit 10,6 milliards d'euros sur deux ans. Quant à l'endettement de la filiale, il atteignait fin décembre 2022 quelque 183,9 milliards de yuans (23,2 milliards d'euros), a précisé Evergrande NEV. La publication des résultats annuels de l'entreprise avait longtemps été retardée. Fondée en 2019, Evergrande NEV avait d'emblée affiché son ambition de rivaliser avec le constructeur américain Tesla et le surpasser en cinq ans. Après un long retard à l'allumage, la marque a lancé en 2022 la production de son premier modèle électrique, Hengchi 5. L'an dernier, seuls 320 véhicules ont été vendus en Chine par la marque, a indiqué Evergrande NEV, contre plus de 74.000 pour son concurrent Tesla pour le seul mois de juin. Malgré sa situation financière, Evergrande "mettra tout en oeuvre pour assurer une continuité de la production et des livraisons", a assuré le groupe, prévoyant de lancer "d'autres modèles". L'an dernier, les médias locaux rapportaient que le fondateur d'Evergrande, Xu Jiayin, souhaitait transformer son groupe en champion de l'électrique et faire de ce secteur d'ici 10 ans son nouveau coeur de métier. (Belga)