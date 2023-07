Conference League - Le Club de Bruges tient son rang face à Aarhus et prend une option sur la qualification

Pour la première de Ronny Deila en match officiel sur le banc brugeois, le FCB a tenu son rang contre le club qui a fini 3e du championnat danois la saison dernière. L'ouverture du score n'a pas tardé, puisque Buchanan a propulsé dans le but un ballon qui lui était revenu après une percée de Skov Olsen (1-0, 10e). Les occasions brugeoises ont été nombreuses, tandis qu'Aarhus ne s'est pas montré une seule fois aux alentours de la surface de Mignolet. Au retour des vestiaires, Rits a mis le Club dans un fauteuil en convertissant une combinaison avec le nouveau venu, Igor Thiago, d'une demi-volée (2-0, 48e). Face des adversaires quelque peu amorphes, les Blauw en Zwart ont pu donner du temps de jeu aux nouvelles recrues, le Polonais Michal Skoras et le Norvégien Hugo Vetlesen. Ce dernier s'est illustré en profitant d'un ballon repoussé pour ouvrir son compteur brugeois trois minutes après son entrée au jeu (3-0, 77e). Le match retour aura lieu le 3 août prochain à Aarhus, à 20h00. En cas de qualification, le Club jouera au 3e tour préliminaire de la Conference League contre le vainqueur de la double confrontation entre les Islandais d'Akureyri et le club irlandais de Dundalk. Les premiers ont remporté le match aller, 3-1. Les Brugeois pourraient alors potentiellement atteindre les barrages, qui aboutissent à une place pour la phase de poules de la compétition. (Belga)