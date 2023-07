Conference League - "Mission accomplie" pour Vanhaezebrouck et La Gantoise après la victoire contre Zilina

"Nous savions que nous allions rencontrer une équipe jeune et enthousiaste", a déclaré le technicien dans la salle de presse du stade de Gand. "Cela a pris du temps, j'ai assisté à une séance de repérage de 10 à 15 minutes, puis nous avons pris le contrôle du match. Nous avons eu une série d'occasions, mais nous les avons manquées au début. Puis le 1-0 a fini par tomber. Nous n'avons rien cédé non plus". "Après le 2-0 de Julien De Sart en deuxième mi-temps, l'adversaire a commencé à hésiter. On sentait alors qu'il y avait encore beaucoup d'occasions à saisir. Je ne suis pas satisfait du but encaissé, il est tombé beaucoup trop facilement. C'est un point négatif, mais la mission a été accomplie", a analysé 'HVH'. Après l'ouverture du championnat contre Courtrai, dimanche, un match retour a priori simple attend les Buffalos. "Je ne dirai jamais, après les expériences passées, que c'est gagné d'avance", a déclaré le T1 de La Gantoise, faisant preuve de prudence. "Le championnat commence et c'est aussi important. Nous devons nous reposer maintenant et faire en sorte d'être prêts dimanche. Ce ne sera probablement pas aussi facile qu'aujourd'hui." Le retour est prévu jeudi prochain à 20h00 en terre slovaque. Pour atteindre la phase de groupes, les Buffalos devront passer deux tours supplémentaires après celui-ci. Une élimination signifierait la fin de leur campagne européenne. (Belga)