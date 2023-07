Coup d'Etat au Niger - L'état-major des armées annonce "souscrire à la déclaration" des putschistes

"Le commandement militaire des Forces armées nigériennes (FAN)" a "décidé de souscrire à la déclaration des Forces de défense et de sécurité", indique un communiqué du chef d'état-major, le général Abdou Sidikou Issa, afin d'"éviter une confrontation meurtrière entre les différentes forces". Des militaires putschistes du Niger ont annoncé mercredi soir à la télévision nationale avoir renversé le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, au pouvoir depuis 2021. Le président nigérien, toujours séquestré à Niamey, et son chef de la diplomatie Hassoumi Massoudou ont pour leur part rejeté, dans des messages séparés, le coup d'État au Niger, affirmant toujours représenter les autorités légitimes du pays. Une médiation ouest africaine menée par le président nigérian Bola Tinubu doit tenter de trouver une solution. Le Niger est l'un des derniers alliés des pays occidentaux dans une région du Sahel ravagée par la violence djihadiste. Ses voisins le Mali et le Burkina Faso, dirigés par des militaires putschistes, se sont tournés vers d'autres partenaires, dont la Russie. (Belga)