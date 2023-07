Critérium d'après-Tour d'Herentals - Wout van Aert s'impose face à son public devant Jasper Philipsen et Giulio Ciccone

L'Italien Giulio Ciccone (Lidl-Trek), maillot à pois, a pris la 3e place, devant Oliver Naesen (AG2R-Citroën) et Frederik Frison (Lotto Dstny). Pour ses adieux, Jan Bakelants a récolté le plus de points dans les sprints intermédiaires et est monté sur le podium. C'était la première sortie de Wout van Aert après avoir quitté le 110ème Tour de France à l'issue de la 17ème étape pour assister à la naissance de son deuxième fils, Jerome. Le natif d'Herentals a été honoré avant le départ, qu'il a emmené avec Philipsen et Ciccone. Jan Bakelants, qui disputait sa dernière course sur route en tant que coureur, a attaqué et été rejoint par Wout van Aert. Une fois le duo rattrapé, ce sont Ciccone et Philipsen qui ont pris les devants pour exhiber leurs maillots, avant que le final ne se joue au sprint entre le maillot vert 2023, Philipsen, et le maillot vert 2022, Van Aert, vainqueur devant les siens. Plus tôt dans la journée, un critérium pour les élites féminines a également eu lieu. La victoire est revenue, après un sprint à trois, à la Britannique Monica Greenwood. Fien Van Eynde a terminé deuxième, devant Laura Verdonschot. (Belga)