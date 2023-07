Début de la cohabitation après la rentrée parlementaire en Guinée-Bissau

La coalition Pai-Terra Ranka du parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), fondé par Amilcar Cabral et qui a longtemps dominé la politique nationale, a obtenu lors des élections législatives de début juin la majorité absolue avec 54 sièges. Pai-terra ranka a signé un accord politique avec le Parti du renouveau social (PRS), qui a gagné 12 sièges, pour pouvoir entreprendre des réformes comme la révision de la Constitution. Le Madem G15, la famille politique du président, n'avait remporté que 29 sièges, une large défaite imputée selon des observateurs à des dissensions internes au sein du parti Madem G15 et à l'incapacité du président à résoudre le problème de la chute du prix de la noix de cajou, source de revenu importante de la population. "C'est la coalition Pai-Terra Ranka qui a gagné les législatives, donnons leur la possibilité de gouverner pendant quatre ans. C'est cela la démocratie", avait déclaré M. Embalo le 19 juillet. Le président, en fonction depuis 2020, avait dissous la précédente Assemblée nationale en mai 2022 en raison de "divergences persistantes ne pouvant être résolues" avec le Parlement. Le chef de la coalition du parti majoritaire, Domingos Simões Pereira occupe le perchoir. Deux autres postes ont été attribués à son parti, notamment la vice-présidence et le secrétariat général. Cette coalition désignera aussi le futur Premier ministre, chargé de former le prochain gouvernement. La Guinée-Bissau souffre d'une instabilité politique chronique et a été victime depuis son indépendance du Portugal en 1974 d'une kyrielle de coups d'Etat ou de tentatives de putsch, la dernière en février 2022. (Belga)