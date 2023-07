Didier Defawe sera le nouveau directeur de la stratégie media des Engagés

Didier Defawe est également fort d'une expérience dans le monde des médias depuis 25 ans, notamment durant 12 ans comme rédacteur en chef de Radio Contact/RTL Info. Pour Maxime Prevot, l'arrivée de Didier Defawe à moins d'un an des élections, est "une plus-value incontestable pour sa grande expérience de terrain, sa connaissance pointue du monde médiatique, sa capacité à faire diffuser des messages et à les décliner de façon pertinente et appropriée". Audrey Jacquiez restera l'interlocutrice de la presse en tant que porte-parole pour le Mouvement et pour le groupe au Parlement de Wallonie. (Belga)