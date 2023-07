Dossier azote en Flandre - Sammy Mahdi avertit ses partenaires de coalition Open VLD et N-VA

Le président de parti avertit donc ses partenaires de coalition, N-VA et Open VLD, de ne pas aller chercher une nouvelle majorité au cas où l'avis du Conseil d'État serait négatif. La N-VA et l'Open VLD ont déposé jeudi au parlement flamand une proposition de décret relative aux normes d'émission d'azote, sans le partenaire de coalition, le CD&V. Ils demandent à la présidente du parlement de solliciter l'avis du Conseil d'État. Le dossier azote déménage donc, en grande partie sous la pression de l'arrêt Ineos et d'un "vide" imminent en matière d'octroi de licences, de la table du gouvernement flamand au parlement. Le CD&V ne co-signera pas la proposition de décret, car le parti a conditionné son soutien à l'accord sur l'étude d'impact environnemental à ses deux demandes relatives à la compensation externe et à l'adaptation des seuils d'émission. Sammy Mahdi a fait savoir dans une série de tweets, qu'il était également satisfait que les "terribles instructions" de la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir aient été retirées. Le conseil du Conseil d'État peut, selon lui, fournir des "clarifications juridiques". (Belga)