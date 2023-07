Etats-Unis: un ténor républicain se fige en plein discours, inquiétudes pour sa santé

Le sénateur McConnell, âgé de 81 ans, s'est tu au milieu d'une phrase, comme paralysé pendant une vingtaine de secondes, avant que son entourage ne l'invite à s'éclipser. Quelques minutes plus tard, l'élu de l'Etat du Kentucky (sud-est) a assuré qu'il se sentait bien et a repris son échange avec la presse. En mars, le sénateur avait été hospitalisé après une chute lors d'un dîner privé, qui lui avait valu une commotion cérébrale, une côte cassée et près de six semaines d'arrêt. Lorsqu'on lui a ensuite demandé ce qui s'était passé au début de la conférence de presse et si cela était lié à sa commotion cérébrale, Mitch McConnell a répondu : "Je vais bien". Un collaborateur du sénateur a déclaré à CNN que l'octogénaire s'était éloigné un instant parce qu'il se sentait "étourdi". Le chef incontesté des républicains au Sénat depuis 2015 s'est trouvé à ce titre en première ligne du combat contre les politiques de l'administration du président démocrate Barack Obama (2009-2017), mais aussi pour soutenir Donald Trump, arrivé au pouvoir en janvier 2017. (Belga)