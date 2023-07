Euro U22 de beachvolley - Les paires belges féminine et masculine passent en seizièmes de finale

Piret (16 ans) et Bex (17 ans), qui forment la tête de série N.17 sur 32 duos, ont remporté leur dernier match contre les Kosovares Yllka Jashari et Melirona Avdullahu (N.32), deux sets à zéro (21-9, 21-9). Mercredi, elles avaient été battues par les Slovènes Ziva Javornik et Maja Marolt (N.16) deux sets à un, et s'étaient imposées contre les Roumaines Ioana Sorina Hododi et Ionana Andreea Miu (N.24) sans concéder de set. Elles terminent ainsi avec 5 points, 2e derrière les Slovènes (6 points), mais devant les Kosovares (4 points) et les Roumaines (3 points). Chez les garçons, Louis Laenen (20 ans) et Thibault Goset (21 ans), 15e tête de série, se sont également hissés en 1/16e après une journée avec une victoire contre les Roumains Vasile Breban et Denios Boldis (N.31), deux sets à zéro (22-20, 21-6) et une défaite contre l'équipe suédoise de Jacob Hölting Nilsson et Hampus Ekstrand (N.2), en deux sets (21-17, 21-16). Vainqueurs mercredi contre les Suisses Thibaud Colomb et Lino Steinmann (N.18), Laenen et Goset ont terminé à la 2e place de leur poule avec 5 points. Les Suédois (6 points) ont pris la 1re place, les Suisses (4 points) la 3e devant les Roumains, 4e avec 3 points. Le premier de chacune des huit poules est qualifié pour les 1/8e de finale. Les 2e et 3e sont quant à eux reversés en 1/16e, tandis que le dernier est éliminé de la compétition. (Belga)