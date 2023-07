F1 - GP de Belgique - Laurent Mekies quitte Ferrari et son poste de directeur sportif

Après quatre saisons et demi passées au sein de la Scuderia, "le mandat de Laurent Mekies (...) s'achève cette semaine", a officialisé la Scuderia dans un communiqué, annonçant dans la foulée le nom de son remplaçant, Diego Ioverno, jusqu'ici responsable de l'exploitation des voitures. A compter du Grand Prix de Belgique, 12e manche de la saison de F1 disputée ce week-end sur le tracé de Spa-Francorchamps, le Français cédera sa place sur le muret des stands à l'Italien, qui sera en charge "de toutes les questions sportives et assurera également la liaison avec la FIA", la Fédération internationale de l'automobile, a précisé l'écurie au cheval cabré. Du côté d'AlphaTauri, qui avait annoncé en avril l'arrivée de Mekies, la date de prise de fonctions du Français n'a pas encore été annoncée, mais il est acté que Franz Tost quittera ses fonctions à la fin de la saison 2023. Au championnat des constructeurs, Ferrari occupe actuellement la quatrième place derrière Aston Martin et très loin de l'équipe championne en titre Red Bull, dominatrice cette saison avec son double champion du monde Max Verstappen. (Belga)