Feux de forêt en Grèce - Explosion dans un dépôt de munitions de la force aérienne grecque

Des explosions, qui n'ont apparemment fait aucun blessé, ont été entendues à plusieurs kilomètres de distance et des évacuations ont été ordonnées, a indiqué à l'AFP le porte-parole des pompiers, Yannis Artopios. "Une partie de l'entrepôt de munitions de la caserne de l'armée de l'air à Nea Aghialos est en feu et une explosion a eu lieu", a-t-il ajouté, en précisant que sept avions et trois hélicoptères étaient sur place pour éteindre les incendies dans cette région qui brûle depuis mercredi. Le dépôt de munitions avait été évacué à temps, a-t-on précisé de source gouvernementale grecque. Nea Anchialos abrite l'une des principales bases de la force aérienne grecque, équipée de chasseurs-bombardiers F-16. Le dépôt se trouve à environ quatre kilomètres au nord de la base, selon ERT. (Belga)