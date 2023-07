Feux de forêt en Grèce - Les pompiers à pied d'œuvre en Grèce avant la reprise du vent

Des centaines de soldats du feu, soutenus par des renforts de l'Union européenne, s'efforcent de circonscrire les incendies sur les îles de Rhodes, Corfou et Eubée, ainsi que sur un nouveau front déclaré mercredi dans le centre de la Grèce. Tôt jeudi, un autre incendie s'est déclaré près de maisons dans une banlieue verdoyante d'Athènes, Kifissia, mais il a été rapidement éteint. Selon les autorités, quelque 600 incendies de forêt se sont déclarés dans le pays depuis le 13 juillet, la plupart vite éteints. Mais des dizaines de milliers de résidents et de touristes, en pleine saison estivale en Grèce, ont dû être évacués ces derniers jours dont 20.000 à Rhodes, une île très touristique de l'archipel du Dodécanèse en mer Egée. Tous les Belges se trouvant à Corfou et Rhodes et qui ont pu être contactés par le SPF Affaires étrangères sont en sécurité. Un dangereux incendie s'est déclaré mercredi près de la zone industrielle de la ville de Volos (centre), faisant deux morts. Une femme handicapée a été retrouvée morte à l'intérieur de son camping-car incendié dans une zone côtière de Volos et un éleveur de bétail a été tué alors qu'il tentait de sauver son troupeau. La zone industrielle était fermée jeudi par précaution. Les températures devraient baisser jeudi après une vague de chaleur très forte et prolongée mais les coups de vent, qui attisent les flammes, pourraient compliquer les efforts de lutte contre le feu. (Belga)