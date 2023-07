Invasion de l'Ukraine - La Russie dit avoir déjoué une attaque contre un de ses bateaux en mer Noire

Dans un communiqué, le FSB a indiqué avoir "déjoué une tentative des services spéciaux ukrainiens de commettre une attaque terroriste contre un des navires de la flotte de la mer Noire transportant des missiles de haute précision". Le FSB précise avoir arrêté "un militaire de la marine russe qui avait été recruté par les services spéciaux ukrainiens" et qui transportait deux engins explosifs improvisés. L'homme est accusé d'"attentat terroriste", de trafic d'explosifs, de haute trahison et de divulgation de secrets d'État, selon le FSB. La flotte russe de la mer Noire a été prise pour cible à plusieurs reprises depuis le début de l'opération militaire de Moscou en Ukraine, en février 2022, mais les attaques se sont intensifiées ces dernières semaines. Mardi, la Russie a déclaré avoir repoussé une attaque de drone contre un patrouilleur militaire déployé au sud-ouest de Sébastopol, dans la péninsule annexée de Crimée. La semaine dernière, des drones navals ont endommagé le pont de Crimée, une voie d'approvisionnement militaire essentielle reliant la Russie et cette péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014. L'Ukraine a revendiqué l'attaque. (Belga)