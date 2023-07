Invasion de l'Ukraine - Le patron de Wagner Evgueni Prigojine repéré en marge du sommet Russie-Afrique

Dmitry Syty, responsable de la Maison russe en République centrafricaine, a publié jeudi sur Facebook une photo montrant Prigojine dans la ville russe de Saint-Pétersbourg. On y voit le patron de la milice, souriant, serrer la main d'un membre de la délégation, qui serait originaire de la République centrafricaine. La photo a été largement partagée sur les réseaux sociaux, y compris par des canaux proches de Wagner. Selon les médias russes, la rencontre a eu lieu à l'hôtel Trezzini Palace, où réside le chef de la milice. Il n'est donc pas certain que M. Prigojine soit également présent à l'Expoforum, où se déroule le sommet Russie-Afrique. Après la mutinerie avortée de la milice Wagner le 24 juin dernier, M. Prigojine avait obtenu l'immunité sous la condition d'un départ au Bélarus. Ses combattants s'étaient vus proposer par le président russe Vladimir Poutine de rejoindre les troupes régulières, de partir pour le Bélarus ou de retourner à la vie civile. Mais depuis lors, l'ambiguïté règne quant aux allées et venues du responsable de Wagner. Cinq jours après cette rébellion, une rencontre entre MM. Prigojine et Poutine aurait eu lieu au Kremlin, selon la présidence russe. (Belga)