Invasion de l'Ukraine - Poutine promet des livraisons de céréales gratuites à six pays africains

"Dans les mois qui viennent, nous serons en mesure d'assurer des livraisons gratuites de 25 à 50.000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée", a-t-il assuré dans son discours d'ouverture retransmis à la télévision russe, sur fond d'inquiétudes de pays africains après la récente fin de l'accord sur l'exportation de céréales ukrainiennes en mer Noire. La crise céréalière s'est intensifiée depuis que la Russie a abandonné cet accord, qui permettait depuis l'été 2022 à l'Ukraine d'exporter, y compris vers l'Afrique, ses céréales par la mer Noire, malgré le blocus russe des ports ukrainiens. De son côté, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a exhorté quelques heures auparavant les dirigeants africains à exiger des réponses sur la crise céréalière qui a plongé les pays les plus pauvres dans la crise. Les États-Unis tiennent la Russie responsable de cette crise alimentaire, le Kremlin s'étant non seulement retiré de l'accord céréalier, mais ayant aussi bombardé le port d'Odessa, posé des mines dans la mer Noire et menacé la circulation de cargaisons maritimes, avait souligné M. Blinken. Isolé sur la scène internationale depuis le lancement de son offensive militaire en Ukraine le 24 février 2022, le maître du Kremlin peut toujours compter sur le soutien, ou la neutralité, de nombreux pays africains. (Belga)