Invasion de l'Ukraine - Première baisse des taux d'intérêt de la banque centrale d'Ukraine depuis l'invasion

Le taux d'inflation, à 26% en début d'année, est passé à 12,8% au mois de juin et les prévisions de l'inflation pour toute l'année sont descendues, de 14,8% à 10,6%. La perspective de l'évolution économique a augmenté, passant de 2% à 2,9%. Toutefois, l'année dernière la production économique a chuté de plus de 29% en raison de l'invasion russe et du conflit qui s'ensuivit. Le risque principal pour l'économie à l'heure actuelle reste la guerre. De probables attaques russes sur les infrastructures énergétiques ou dans les ports ainsi qu'une aide financière réduite ou plus irrégulière pourraient entraver le développement économique. (Belga)