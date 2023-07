Japon: polémique après la diffusion de "conseils" sexistes aux femmes enceintes

Le document comprenait une section intitulée "Conseils de pères", qui reprenait les réponses à une enquête menée il y a cinq ans à Onomichi, dans le département d'Hiroshima, dans le sud-ouest de l'archipel. Les autorités locales partageaient depuis ces enseignements sur ce que les nouveaux pères aimaient ou pas dans le comportement de leur épouse après l'accouchement. Certains hommes se disaient ainsi agacés lorsque leur femme était "irritée pour des raisons inconnues" et qu'elle ne pouvait "pas s'occuper des tâches ménagères" parce qu'elle était trop occupée à prendre soin du bébé. Les femmes japonaises sont de longue date confrontées à des stéréotypes sexistes profondément enracinés et le document a suscité des réactions outrées lorsqu'il a été diffusé sur les réseaux sociaux cette semaine. Cela a incité le maire d'Onomichi, Yuko Hiratani, à le retirer et à publier des excuses mardi. "Le document contient des expressions promouvant des rôles fixes basés sur le genre, et nous avons donc cessé de le distribuer. Nous présentons nos excuses les plus sincères." L'incident, également rapporté par les médias locaux, a néanmoins continué à provoquer de nombreuses réactions, un utilisateur de Twitter (rebaptisé "X") demandant ainsi: "Pourquoi n'était-ce pas des conseils 'des pères expérimentés aux nouveaux pères'? Pourquoi n'enseignent-ils pas 'ce qu'il ne faut jamais faire à sa femme avant et après l'accouchement'?". "Nous sommes en train de revoir tous les documents concernés afin d'apporter les changements nécessaires pour répondre aux différentes idées et pensées sur les questions familiales", a conclu le responsable local. (Belga)