Jupiler Pro League - Noah Sadiki troque Anderlecht pour l'Union Saint-Gilloise

Alors qu'il était avait encore un an de contrat, le jeune arrière latéral a décidé de ne pas prolonger sa collaboration avec son club formateur et a manifesté son désir d'aller voir ailleurs. Il n'a pris place qu'une seule fois sur le banc lors des matches de préparation. Le joueur et les deux clubs de la capitale sont parvenus à un accord sur un transfert. La saison dernière, Sadiki a fait douze apparitions en équipe première avec quatre titularisations, a participé à des rencontres de Conference League et a disputé 14 rencontres avec les RSCA Futures. L'Union et Anderlecht lanceront la nouvelle saison vendredi soir. (Belga)