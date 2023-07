Koweït: cinq personnes pendues dont une pour un attentat contre une mosquée en 2015

Le ministère public a supervisé "l'application de la peine de mort à la prison centrale du Koweït" à l'encontre de cinq personnes, dont la plupart ont été condamnées pour meurtre, a-t-il précisé dans un communiqué. Toutes les personnes ont été pendues, a ajouté le parquet. Le Koweït avait été frappé le 26 juin 2015 par le pire attentat de son histoire lorsqu'un kamikaze saoudien avait déclenché sa ceinture d'explosifs dans une mosquée chiite de la capitale. Il s'agissait de la première attaque au Koweït revendiquée par le groupe djihadiste État islamique (EI). Elle avait fait 26 morts et 227 blessés, provoquant une vive émotion au sein de la population. L'homme exécuté jeudi dans cette affaire est Abdel Rahmane Sabah Saoud, un apatride qui avait conduit le kamikaze saoudien jusqu'à la mosquée où celui-ci s'est fait exploser. Auparavant, il avait amené d'un endroit proche de la frontière saoudienne la ceinture d'explosifs ayant servi pour l'attentat. Il avait été condamné à mort par la Cour suprême du Koweït en mai 2016. En première instance, le principal accusé avait reconnu la plupart des faits, mais il avait ensuite tout nié en appel et devant la Cour suprême. Parmi les autres hommes exécutés jeudi figurent un Koweïtien, un ressortissant égyptien et un membre de la minorité apatride des bidouns du Koweït, tous condamnés pour meurtre. Un ressortissant srilankais a lui été pendu pour trafic de stupéfiants. Ces exécutions sont les premières au Koweït depuis celles de novembre (sept personnes pendues), après une pause de cinq ans. (Belga)