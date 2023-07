La Bourse de Tokyo clôture en hausse, rassurée sur la Fed

Après avoir commencé la séance dans le rouge, l'indice vedette Nikkei a gagné 0,68% à 32.891,16 points et l'indice élargi Topix a progressé de 0,53% à 2.295,14 points. A Hong Kong, l'indice Hang Seng montait de 1% vers 06H40 GMT. Après une pause en juin, la Fed a renoué mercredi avec les resserrements monétaires, relevant son principal taux directeur d'un quart de point de pourcentage au niveau le plus élevé depuis janvier 2001, une décision qui avait été largement anticipée par le marché. Bien que la déclaration de la Fed "n'ait pas signalé de ralentissement du rythme des hausses de taux lors de ses prochaines réunions, de nombreux acteurs des marchés financiers mondiaux s'attendent à ce qu'elle maintienne le statu quo lors de la réunion de septembre", a commenté Stephen Innes dans une note de SPI Asset Management. Les investisseurs à Tokyo attendaient par ailleurs une décision vendredi de la Banque du Japon (BoJ), qui devrait fortement relever sa prévision d'inflation dans l'archipel pour l'exercice en cours 2023/24, ce qui pourrait rendre le maintien de sa politique monétaire ultra-accommodante encore plus difficile à justifier que jusqu'à présent. Le dollar refluait à 140,07 yens vers 06H40 GMT, contre 140,24 dollar mercredi à 21H00 GMT. L'euro baissait également à 155,35 yens contre 155,47 yens la veille, et s'échangeait pour 1,1092 dollar contre 1,1086 dollar mercredi. Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain gagnait 0,79% à 79,40 dollars vers 06H30 GMT (08H30, heure de Bruxelles) et le baril de Brent de la mer du Nord 0,62% à 83,43 dollars. (Belga)