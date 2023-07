La plus grande installation mobile de panneaux solaires au monde au festival Sfinks Mixed

L'installation solaire de Bolt tient dans un grand camion et comprend 104 panneaux solaires qui peuvent être dépliés, ainsi qu'une batterie pour gérer les pics de consommation. Tout au long du Sfinks Mixed, l'installation sera chargée d'alimenter le stand d'information, la scène "Silent Disco" et la "Kids Zone". Le reste du festival sera autant que possible connecté au réseau électrique, pour lequel Bolt dit utiliser de l'énergie verte. Dans l'ensemble, Bolt promet que la moitié de l'énergie consommée à Sfinks Mixed sera renouvelable. (Belga)