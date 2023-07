La semaine de la santé mentale se tiendra du 9 au 15 octobre

Expos, cinéma, théâtre, soirée slam, conférences, balades, ateliers bien-être, ..., plus de 80 activités seront programmées partout en Wallonie et à Bruxelles. "Nous donnerons la parole à différents acteurs et services qui se mobilisent en faveur d'un mieux-être au travail. Nous mettrons également en lumière les initiatives qui favorisent l'insertion ou le maintien dans l'emploi des personnes vivant avec un trouble de santé mentale", précisent les organisateurs. Selon les dernières statistiques de l'Inami, le nombre de personnes en invalidité souffrant de dépression ou de burnout a augmenté de 46%, entre 2016 et 2021, pour s'établir à 117.452 personnes (décembre 2021). (Belga)