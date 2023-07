La VUB développe un outil "rapide et efficace" pour recharger les véhicules électriques

"Les personnes qui partent en vacances à cette période avec une voiture électrique doivent bien préparer leur itinéraire pour éviter de tomber en panne de batterie en cours de route", souligne le communiqué. Cette nouvelle méthode de recharge pourrait dès lors rendre les départs en vacances avec un véhicule électrique moins contraignants. À l'aide de technologies de pointe et de circuits à haute tension, l'outil développé à la VUB charge les batteries des voitures électriques avec une efficacité accrue, ce qui leur permet d'atteindre une autonomie de 1.000 kilomètres, en un maximum de deux recharges. "Cette nouvelle infrastructure permet de réduire considérablement les coûts et d'alléger la pression sur le réseau pendant le processus de charge", souligne Omar Hegazy, directeur de recherche d'Epowers et professeur à la VUB. L'outil pourrait être adapté à grande échelle et ce, à relativement court terme. (Belga)