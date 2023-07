Le festival Esperanzah! s'ouvre jeudi pour quatre jours de musique et d'arts de la rue

Une quarantaine d'artistes musicaux fouleront les scènes du festival. Jeudi, l'artiste bruxelloise Clara! lancera les festivités au rythme de ses sonorités reggaeton, rap et électro. S'ensuivra l'uppercut de Bagarre, la pop d'Eloi, le rap de Villano Antillano et la psytrance de Mandragora. La première soirée s'achèvera avec le DJ-set de Rokia Bamba. Vendredi, le duo électro-pop formé par Charlotte Adigery et Bolis Pupul dézinguera l'appropriation culturelle, la misogynie et le racisme dans un enrobage eighties, Naâman, mais aussi Lila Iké, raviront les amateurs de reggae, Songø fera groover les festivaliers sur son afro-pop psychédélique, avant l'arrivée sur scène de Kalika et de sa pop effrontée, puis de Bianca Costa et de sa bossa-trap et enfin du rap de Jok'Air. Samedi, le vent du changement électro expérimental soufflera avec le collectif Kokoko!, rejoint le même jour notamment par la rappeuse Doria, l'artiste Blu Samu, dont la musique oscille entre soul, hip-hop et traditions, et la chanteuse à la voix mélancolique, Pomme. Le festival s'achèvera dimanche avec le concert du rappeur Isha, qui remplace le groupe Ada Oda, la prestation du showman virtuose Chilly Gonzales, le psyché-rock mâtiné de flamenco de La Femme, les sonorités pinçantes et lancinantes de La Jungle, le rap de B.B. Jacques et le "vapor dub" de Biga*Ranx. Le festival sera également ponctué de spectacles, dont "Abrazzo" de la compagnie Takapa et "Les patineurs" de la compagnie 15Feet6. Côté cinéma, les festivaliers pourront assister aux projections de six documentaires. Une dizaine de rendez-vous débats sont également au programme. Une trentaine de collectifs et associations seront présents au Village des Possibles pour parler mots, maux et mobilisation. (Belga)