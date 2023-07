Le prince Harry obtient à nouveau un procès contre un tabloïd

C'est le deuxième groupe de presse qui sera jugé au civil dans une procédure lancée par le fils cadet du roi Charles III, en froid avec le reste de la famille royale britannique. Dans cette affaire, Harry accuse News Group Newspapers (NGN), qui fait partie de l'empire du magnat australien de la presse Rupert Murdoch, de collecte illicite d'informations, notamment en recourant à des détectives privés. Le groupe a rejeté les accusations et demandait l'abandon des poursuites, arguant qu'elles interviennent trop tard. Dans des documents soumis à la justice, Harry avait expliqué les retards pour engager des poursuites par un "accord secret" conclu selon entre NGN et le prince William, le frère d'Harry avec qui il entretient des relations notoirement dégradées. NGN dément l'existence d'un tel accord. En mai, la justice a décidé que NGN serait jugé pour collecte d'informations illégale dans une procédure engagée par le comédien Hugh Grant. Le prince de 38 ans, qui tient la presse à scandales pour responsable de la mort de sa mère Diana, poursuivie par des paparazzis avant un accident de voiture en 1997 à Paris avait déjà obtenu la tenue d'un procès contre le groupe MGN, qui publie le Daily Mirror ainsi que ses éditions dominicale et people. Dans cette affaire, pour laquelle un jugement n'a pas encore été rendu, Harry avait longuement témoigné devant la Haute Cour de Londres début juin, dénonçant notamment du piratage de messageries téléphonique "à une échelle industrielle", une accusation rejetée par le groupe. Celui-ci a en revanche reconnu une partie des accusations et présenté ses excuses au fils du monarque. L'affaire contre NGN pourrait débuter en janvier prochain. (Belga)