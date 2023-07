Les activités de Coucke et ses associés à Durbuy regroupées au sein de La Petite Merveille

"L'ambition est de continuer à investir pleinement dans Durbuy. À partir d'une seule vision, d'une seule stratégie et avec une seule équipe", explique dans un communiqué Alychlo, qui a débuté ses investissements en 2016 dans "la plus petite ville du monde". Alychlo annonce en outre que la gestion quotidienne de La Petite Merveille sera confiée, à partir du 1er septembre 2023, au Liégeois Benoit Bronckart, ancien cadre chez Unilever et AB InBev. Le nouveau directeur général fera rapport au conseil d'administration de la Petite Merveille, présidé par Bart Maerten. "Durbuy est le projet le plus fou que nous ayons jamais entrepris, et le plus beau. Ces dernières années, avec Bart Maerten et Wout Bru, nous avons mis toute notre âme dans Durbuy. Nous entrons à présent dans une nouvelle phase de nos activités à Durbuy. Toutes nos activités sont regroupées au sein d'une seule entreprise et Benoit Bronckart possède l'expertise et l'état d'esprit nécessaires pour réaliser nos rêves", affirme Marc Coucke. (Belga)